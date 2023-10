Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Das auf einem Parkplatz in der 'Schanzstraße' in Edenkoben abgestellte Fahrzeug des Geschädigten wurde im Zeitraum des 14.10.2023 zwischen 07:00 und 17:00 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer an der Heckstoßstange touchiert. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei weist darauf hin, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell