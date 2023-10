Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Zeugenaufruf nach Parkplatzrempler

Maikammer (ots)

Am 14.10.2023 zwischen 09:50 Uhr und 10:00 Uhr kam es auf dem Wasgau-Parkplatz in Maikammer zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geparkte Fahrzeug eines Kunden wurde dabei von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken am hinteren Radkasten auf der Fahrerseite beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben, Tel.: 06323/955-0 oder per Mail: piedenkoben@polizei.rlp.de zu melden.

