LPI-J: Tabakwaren gestohlen

Apolda (ots) - In der Nacht zum 24.06.2023 wurde von bislang unbekannten Tätern in mehrere Gartenlauben in der Gartenanlage Rosestraße in Apolda eingebrochen. Gestohlen wurden mehrere Fenster und eine Eingangstür. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

