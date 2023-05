Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneute Schockanrufe - Polizei bietet Infoveranstaltung an

Apolda (ots)

Am gestrigen Mittwoch erhielt die Polizeiinspektion in Apolda einen Anruf einer Frau, da Trickbetrüger ihre Mutter angerufen hatten. Angeblich hätte die Enkelin einen schweren Verkehrsunfall gehabt, bei dem eine Person ums Leben kam und man benötigte nun zur Entlassung der Enkelin eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro. Die ältere Dame gab an keine 45.000 Euro aufbringen zu können. Daraufhin wurde das Gespräch unter Verweis auf einen erneuten Anruf zu einem späteren Zeitpunkt beendet. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Art von Anrufen und bietet aus aktuellem Anlass am 7. Juni und am 14. Juni, jeweils 16 Uhr eine Infoveranstaltung an. Interessierte melden sich hierzu bitte per Mail unter pi.apolda@polizei.thueringen.de oder per Telefon unter 03644 / 54 11 02.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell