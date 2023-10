Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Gefahrenstelle Küche

Edesheim (ots)

Am gestrigen Tag, 14.10.2023, gegen 16:00 Uhr kam es bei einem Weingut in Edesheim zu einem Fettbrand in deren Gaststättenküche. Der 31-jährige Koch konnte das Feuer selbstständig mittels eines Feuerlöschers löschen. Er erlitt dabei jedoch eine Rauchgasintoxikation und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Während des Einsatzes musste die 'Rhodter Straße' durch die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zeitweise gesperrt werden. Die genaue Schadenshöhe ist bislang noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell