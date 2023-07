POL-OE: Junge Autofahrerin nach Frontalunfall schwer verletzt

Olpe (ots) - Unbekannte drangen am Samstag (22.07.2023) in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr in einen Audi A6 ein, der in der Agathastraße abgestellt war. Aus dem Innenraum wurde eine Geldbörse mit diversen Papieren und Bankkarten entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Tel.-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe Telefon: ...

mehr