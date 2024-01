Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Radfahrerin übersieht Fußgänger - zwei leicht Verletzte

Freiburg (ots)

Mit ihrem Fahrrad befuhr am Mittwoch, 03.01.2024, gegen 21.50 Uhr, eine 39 Jahre alte Frau den Geh- und Radweg von der Innenstadt kommend entlang der Schaffhauser Straße/ B34 in Richtung Obersäckingen. In der Dunkelheit übersah sie einen in die gleiche Richtung gehenden Fußgänger. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Radfahrerin stürzte und sich verletzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der 40 Jahre alte Fußgänger verletzte sich leicht am Unterschenkel. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht nötig. Am Fahrrad entstand Sachschaden von rund 100 Euro.

md/ma

