LPI-J: Pressebericht der PI Apolda vom 03.12.2023

Jena (ots) - Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Nacht vom 30.11.2023 zum 01.12.2023 in Hermsdorf (SHK) in der Hermann-Danz-Straße eine Briefkastenanlage durch einen Böller beschädigt. Der oder die Täter warfen einen Böller in einen der Briefkästen, durch die Explosion des Böllers wurde die Anlage beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 300,- Euro. Wer Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben kann, richtet diese bitte an die Poiizei ...

