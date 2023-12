LPI-J: Mit Reh kollidiert

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ottendorf: Den Umbau eines Supermarktes in der Dorfstraße wollte ein unbekannter Täter anscheinend verhindern. So betrat dieser widerrechtlich in der Donnerstagnacht die umzäunte Baustelle und öffnete eine Wasserleitung. Folglich wurde das Gebäude geflutet. Ein Sachschaden trat bisher allerdings nicht ein. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

