Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Böller in Wohnung geworfen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Heftig erschrocken hatte sich eine 75-jährige Frau in der Erich-Weinert-Straße, als es plötzlich neben ihrem Bett im Schlafzimmer einen lauten Knall gab. Durch ein angekipptes Fenster hatten unbekannte Täter in die Erdgeschosswohnung der Frau in der Nacht zu Freitag einen Böller geworfen. Durch die Explosion entstand auf dem Fußboden ein Sachschaden von ca. 2000EUR. Ebenfalls wurde eine Wärmflasche der 75-Jährigen zerstört. Diese erschreckte sich zwar sehr, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung. Da man im Schnee vor dem Fenster drei Schuheindruckspuren feststellte, geht die Polizei derzeit von drei Tätern aus. Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern nimmt die Polizei Saale-Holzland unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0313755/2023 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell