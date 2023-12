LPI-J: Tütchen in Tankstelle verloren

Apolda (ots) - Eine 23jährige Pkw-Fahrerin befährt am Donnerstag, 30.11.2023 gegen 14:40 Uhr die Robert-Koch-Straße aus Richtung Buttstädter Straße kommend in Richtung Bernhardstraße. Der 33 Jahre alte Fahrzeugführer befuhr die Robert-Koch-Straße vom Parkplatz Netto kommend in Richtung Am Busbahnhof. Aufgrund der Verkehrssituation tastete sich die Pkw-Fahrerin in die Kreuzung ein, übersah jedoch den sich bereits in der Kreuzung befindlichen weiteren Fahrzeugführer. ...

mehr