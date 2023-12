Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw übersehen

Apolda (ots)

Eine 23jährige Pkw-Fahrerin befährt am Donnerstag, 30.11.2023 gegen 14:40 Uhr die Robert-Koch-Straße aus Richtung Buttstädter Straße kommend in Richtung Bernhardstraße. Der 33 Jahre alte Fahrzeugführer befuhr die Robert-Koch-Straße vom Parkplatz Netto kommend in Richtung Am Busbahnhof. Aufgrund der Verkehrssituation tastete sich die Pkw-Fahrerin in die Kreuzung ein, übersah jedoch den sich bereits in der Kreuzung befindlichen weiteren Fahrzeugführer. Es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn war halbseitig gesperrt. Personen wurden nicht verletzt.

