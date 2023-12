Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leicht verletzt

Weimar (ots)

Der Fahrer eines Pkw Skoda fuhr gegen 15:10 Uhr auf der Kromsdorfer Straße und wollte an der Kreuzung Buttelstedter Straße nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Er fuhr bei grünem Ampelsignal in den Kreuzungsbereich ein, musste aber aufgrund von Gegenverkehr warten. Zwischenzeitlich schaltete die Ampel für seine Fahrtrichtung auf "rot". Eine aus Richtung Schöndorf kommende Audi-Fahrerin hatte nun freie Fahrt in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Als der Skoda-Fahrer, welcher noch auf der Kreuzung stand, losfahren wollte, kollidierte er mit dem Audi. Am Skoda entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro, der Schaden am Audi beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Die Audi-Fahrerin wurde leicht im Nackenbereich verletzt und zur Behandlung ins Klinikum verbracht.

