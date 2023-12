LPI-J: Beim Ausparken beschädigt

Weimar (ots) - Der Fahrer eines Pkw Mercedes fuhr am 30.11.2023 gegen 18:20 Uhr auf der Landstraße von Erfurt kommend in Richtung Schellroda. Kurz vor dem Ortseingang Schellroda überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn.Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern. Das Reh erlag seinen Verletzungen, Am Pkw entstand Sachschaden. Ein weiterer Unfall zwischen einem Reh und einem VW Golf ereignete sich gegen 17:50 Uhr auf der B 85 ...

