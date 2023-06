Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Hoher Sachschaden bei Streifunfall (09.06.2023)

Singen (ots)

Hoher Sachschaden ist am Freitagmorgen bei einem Streifunfall in der Straße "Im Haselbusch" entstanden. Ein 74-Jähriger fuhr mit einem Lastwagen mit Auflieger auf der Straße "Im Haselbusch" in Richtung "Pfaffenhäule". Dabei streifte er einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Mercedes AMG über die komplette Fahrzeugseite. Dadurch entstand an dem Daimler ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Schaden am Laster dürfte im Bereich von rund 2.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell