Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigung auf dem Uni-Gelände (05./06.06.2023)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Montag bis Dienstagmittag haben Unbekannte die Fassaden mehrerer Gebäude auf dem Gelände der Uni mit Farbe beschmiert. Die Täter sprühten mit pinker Farbe Graffitis an die Außenwände der Gebäude C und Y und im Bereich des Verbindungswegs. Die Texte sind in englischer Sprache verfasst. Die Kosten zur Entfernung der Schmierereien dürften sich auf etwa 12.000 Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher der Graffitis nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, entgegen.

