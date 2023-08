Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Babypuppe aufgefunden

Jena (ots)

Sicher gibt es gerade ein sehr trauriges Kind, was am 10.08.2023 Vormittags seine Babypuppe im Bereich Stadtrodaer Straße Höhe Stadion verloren hat. Genau dort wurde sie aufgefunden. Nach einer spannenden Fahrt auf dem Polizeimotorrad möchte sie nun an der Hauswache der Landespolizeiinspektion Jena, Am Anger 30, 07743 Jena abgeholt werden.

