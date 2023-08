LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots) - Am Mittwoch gegen 17:30 Uhr befuhr ein 64-jähriger mit seinem Pkw Dacia die Bleichstraße in Bad Berka. An der Kreuzung Blankenhainer- Straße fuhr er ohne auf den Verkehr zu achten in Richtung Liebfrauenweg. Im Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision mit einer vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrerin. Sie und ihr mitfahrender Sohn wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, konnten aber nach ambulanter Behandlung die Klinik wieder verlassen. An beiden Pkw ...

