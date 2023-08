LPI-J: Verkehrsunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Am Dienstagfrüh konnte eine Person beobachtet werden, welche im Bereich Bahnhof mehrere Graffiti anbrachte. So wurden der Fahrkartenautomat und das Wartehäuschen beschmiert. Noch vor Eintreffen der Polizei, konnte die Person flüchten. Es wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

