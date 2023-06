Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 175 vom 25.06.2023

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Erkelenz - Diebstahl an einem Fahrzeug

Am 23.06.2023, zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr, entwendeten Unbekannte den Katalysator und die vollständige Abgasanlage eines Mercedes Sprinters auf der Flassenberger Straße. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Heinsberg-Dremmen - Diebstahl von zwei Pedelecs

Durch das Überwinden eines Gartenzauns gelangten unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag, 24.06.2023, in den Garten eines Grundstücks auf der Glockenlandstraße. Hier entwendeten sie aus dem unverschlossenen Gartenhaus zwei Pedelecs. Die Tat wurde durch die Geschädigten am 24.06.2023 um 11.00 Uhr festgestellt.

Heinsberg-Waldenrath - Versuchter Einbruch in Büro-Container

Zwischen dem 23.06.2023, 18.30 Uhr und 24.06.2023, 09.30 Uhr, versuchten Unbekannte die Tür eines Büro-Containers einer Baustelle auf der Aachener Straße aufzuhebeln. Dies misslang jedoch. Es wurden keine Gegenstände entwendet

Erkelenz - Brand

Am 25.06.2023 gegen 02.50 Uhr wurde der Brand einer Mülltonne neben einem Gebäude auf dem Johannismarkt gemeldet. Durch die Hitzeentwicklung platzte das Fenster eines Lagerraumes der angrenzenden Lokalität. Hierdurch schlug das Feuer über und der Lagerraum geriet in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand kein Personenschaden. Durch das Feuer entstand ein Schaden am Gebäude und an einem PKW, der neben der Mülltonne geparkt war.

