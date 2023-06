Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Weitere Präventionsveranstaltung zum Ferienreiseverkehr

Erkelenz (ots)

Am kommenden Donnerstag (29. Juni) findet auf dem Parkplatz des Wohnmobilcenters Erkelenz an der Gewerbestraße Süd in der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr erneut eine Präventionsveranstaltung der Kreispolizeibehörde Heinsberg zum Thema Ferienreiseverkehr statt. Der Sommer ist die Hauptreisezeit im Jahr und viele Menschen zieht es über die Autobahnen in die Ferne. Nach ein paar alkoholischen Getränken noch mit dem Fahrzeug in die Ferienunterkunft zurückfahren, ist auch am Urlaubsort keine gute Idee. Im Rahmen der Präventionsveranstaltung können Interessierte mit aufgesetzter Rauschbrille vor Ort einen kleinen Hindernisparcours durchlaufen. Die Rauschbrille simuliert dabei einen Blutalkoholgehalt von 0,8 bis 1,3 Promille. Auch erhalten die Besucher von den anwesenden Verkehrssicherheitsberatern ausreichend Informationen dazu, wie man Gepäckstücke am besten verstaut oder wie man mit Tieren am sichersten verreist. Die Kriminalprävention berät zudem, wie schon bei der vorherigen Veranstaltung, umfangreich über Diebstahlssicherung von Fahrzeugen und Fahrrädern/Pedelecs, aber auch, wie man sich und sein zu Hause vor und während des Urlaubs vor Kriminellen schützen kann.

