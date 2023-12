POL-F: 231219 - 2206 Frankfurt-Bockenheim: Spezialeinsatzkommando beendet Besetzung der ehemaligen Dondorf Druckerei

Frankfurt (ots) - (lo) Die hessische Polizei hat sich mit großem Erfolg an einem internationalen Einsatz gegen den Enkeltrickbetrug beteiligt. In zwei intensiven Aktionswochen "Action Weeks" arbeiteten Fahnder der Kriminalpolizei in enger Kooperation mit Polizeikräften aus allen Bundesländern und internationalen ...

mehr