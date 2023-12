POL-F: 231218 - 2203 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Gartenhüttenbrand

Frankfurt (ots) - Die Besetzung der Dondorf-Druckerei hält weiter an. Am heutigen Tag wurde die Mahnwache außerhalb der Druckerei fortgesetzt sowie eine Versammlung mit dem Motto "Die Druckerei bleibt! Gegen jede Räumung! Gegen jeden Abriss!" durchgeführt. Die Frankfurter Polizei unterbreitete verschiedene Angebote an die Besetzerinnen und Besetzer. Es konnte u.a. ...

mehr