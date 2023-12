Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231218 - 2202 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Festnahme nach Trickdiebstahl und räuberischer Erpressung

Frankfurt (ots)

(th) Am Sonntag, den 17. Dezember 2023 kam es im Bahnhofsviertel zu einem Trickdiebstahl und anschließender räuberischer Erpressung. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.

Ein 19-Jähriger wurde gegen 08.00 Uhr im Kreuzungsbereich Taunusstraße / Elbestraße von einem ihm unbekannten Mann angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Als er dem Mann die Zigarette übergeben wollte, wurde ihm durch einen weiteren unbekannten Mann sein IPhone aus der Hosentasche entnommen. Beide Tatverdächtige flüchteten. Kurze Zeit später trat ein Dritter an den 19-Jährigen heran und bot ihm an, gegen Zahlung von mindestens 200 Euro sein Mobiltelefon wiederzubeschaffen. Nachdem der Geschädigte dem Mann das Geld ausgehändigt hatte, entfernte sich dieser zunächst, kam jedoch kurze Zeit später wieder um weitere 200 Euro für die Herausgabe des Mobiltelefons zu verlangen. Gemeinsam ging man nun zu einem Geldautomaten in der Karlstraße, wo der Geschädigte in mehreren Abhebungen insgesamt 1300 Euro abhob. Der Mann bedrohte den 19-Jährigen nun mit einem Cuttermesser, so dass der Geschädigte ihm das Geld aushändigte. Im Anschluss floh der Tatverdächtige ohne das Mobiltelefon zuvor auszuhändigen. Auf Grund der guten Personenbeschreibung im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten im weiteren Verlauf zwei Tatverdächtige, ein 31-Jähriger sowie ein 21-Jähriger im Bahnhofsviertel durch Polizeikräfte wiedererkannt und festgenommen werden. Es handelt sich bei den beiden um den mutmaßlichen Erpresser sowie den Mann, der den Geschädigten um eine Zigarette bat.

Der dritte Tatverdächtige, der mutmaßliche Dieb, ist nach wie vor flüchtig und kann wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 20 bis 22 Jahre alt, schlanke Statur, orientalisches Erscheinungsbild, dunkle Haare; bekleidet mit einer braunen Jacke, einem weißen Pullover mit Wollkragen.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen erbittet die Frankfurter Polizei unter der Telefonnummer 069/755-51499.

