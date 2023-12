POL-F: 231217-2200 Frankfurt - Innenstadt: Fahndungsmaßnahme endet im Widerstand und Festnahme

Frankfurt (ots) - (lo) In der Nacht von Freitag auf Samstag (16. Dezember 2023) sorgte ein betrunkener 20-Jähriger in Rödelheim für Aufsehen, als er eine regelrechte Zerstörungstour startete. Zeugen meldeten den Randalierer, der im Reinborner Weg und in der Schenckstraße mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigte. Er wurde festgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ...

mehr