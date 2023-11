Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Vereinsheim - Einbruch auf Steinbruchgelände

Fulda (ots)

Einbruch in Vereinsheim

Gersfeld. Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (30.10.) in ein Vereinsheim in der Straße "Zu den Sportstätten" im Ortsteil Hettenhausen ein. Dazu hebelten sie eine doppelflügelige Tür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere hundert Euro Bargeld und hinterließen rund 3.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch auf Steinbruchgelände

Nüsttal. Auf dem Gelände eines Steinbruchs in der Straße "An der Suhl" im Ortsteil Haselstein brachen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (31.10.) in ein Werkstattgebäude ein und stahlen Kupferkabel und einen Tandemanhänger des Herstellers Humbaur mit dem amtlichen Kennzeichen FD-CX 383. Es ist davon auszugehen, dass die Täter das Gelände mit einem für Anhänger geeigneten Fahrzeug befuhren, nachdem sie ein Nebentor aufgehebelt hatten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 1.100 Euro. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

