POL-OH: Auffahrunfall

Eichenzell. Ein 22-jähriger Daimler-Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin - beide aus Flieden - wurden bei einem Unfall am Montag (30.10.) leicht verletzt. Der 22-Jährige befuhr gegen 19.20 Uhr die B 27 aus Richtung Rothemann kommend in Fahrtrichtung Eichenzell und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen kurz vor der Ausfahrt in Richtung Eichenzell auf den dortigen Ausfädelungsstreifen wechseln. Vor ihm befand sich bereits ein Audi auf dem Ausfädelungsstreifen, welcher von einem Peugeot abgeschleppt wurde. Der Daimler-Fahrer fuhr aus noch unklarer Ursache auf den Audi auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi gegen den abschleppenden Peugeot geschoben. Der 22-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.500 Euro.

