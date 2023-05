Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Radmuttern an PKW gelöst - Die Polizei sucht Zeugen

Epfenbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Noch einmal Glück hatte ein Mann aus Epfenbach, der auf der Fahrt nach Gau-Bickelheim an seinem Fiat seltsame Geräusche feststellte. Denn es zeigte sich, dass eine unbekannte Täterschaft alle fünf Radmuttern am linken Vorderrad seines Fahrzeugs gelockert hatte. Bei einer Weiterfahrt hätte dies zu einem schweren Unfall führen können. Daher ist die Manipulation des Rades, welche sich im Zeitraum von Samstag auf Dienstag im Eichenweg in Epfenbach abgespielt haben muss, beileibe kein Kavaliersdelikt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261/690-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell