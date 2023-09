Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mann verstirbt nach Sturz von Traktor

Holzminden/ Ottenstein (ots)

Am Mittwoch (27.09.2023), kam es gegen 23:00 Uhr in der Korfesstraße in Ottenstein zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen ein 32-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle verstarb.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, kam es zunächst zwischen dem 32-Jährigen und einem anderen landwirtschaftlichen Hilfsarbeiter im Rahmen eines Streitgespräches zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Durch einen 20-Jährigen, der ebenfalls aus der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle kommt, wurden die Streitenden getrennt. Anschließend wollte dieser den 32-Jährigen zu seiner Wohnanschrift bringen. Dazu besetzte der 20-Jährige einen Traktor. Der 32-Jährige stellte sich auf eine am Traktor befestigte Leiter. Während der Fahrt stürzte der 32-Jährige von dieser auf die Straße und zog sich Kopfverletzungen zu. Durch den alarmierten Notarzt, konnte nach Reanimationsversuchen schließlich nur noch der Tod festgestellt werden.

Gegen den 20-jährigen Fahrer des Traktors, der nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war, wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Durch den Tod des 32-Jährigen wird zudem wegen fahrlässiger Tötung gegen den 20-Jährigen ermittelt. Wie es genau zu dem Unfall kam und welche Ursache für den Tod des 32-Jährigen vorliegt, ist zurzeit noch Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

