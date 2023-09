POL-NOM: Geschoss auf Terrasse aufgefunden

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim, Marienstraße, Dienstag, 26.09.23, 19.50 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 26.09.23, gegen 19.50 Uhr gerieten eine Person aus Winsen, zwei Bad Gandersheimer, sowie ein Einbecker in einem Lebensmittelgeschäft an der Marienstraße in Bad Gandersheim in Streit, der in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete. Vorausgegangen war ein anhängiges Ermittlungsverfahren ...

mehr