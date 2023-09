Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nötigung und Beleidigung im Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, B248, Dienstag, 26.09.23, 14.30 Uhr

ECHTE (schw) - Am Dienstag, 26.09.23, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Bad Gandersheim mit seinem Pkw Mercedes die B248 aus Richtung Northeim kommend in Richtung Echte. Hinter dem Mercedes befand sich ein grauer Audi mit Mindener Kfz-Kennzeichen. Bereits vor befahren der Ortseinfahrt Echte bemerkte der Bad Gandersheimer, wie der hinter ihm befindliche Fahrer des Audi dicht auffuhr und überholen wollte, was vermutlich aufgrund des Gegenverkehrs nicht möglich war. Nach passieren der Ortsdurchfahrt Echte überholte der Audi-Fahrer den Bad Gandersheimer und scherte unmittelbar vor dem Pkw des Bad Gandersheimer wieder ein. Da der Abstand nach dem Einscheren derart gering war, musste der Bad Gandersheimer seinen Pkw stark abbremsen, um, einen Zusammenstoß zu vermeiden. An dem Abzweig zur B445 bogen beide Pkw in die B445 Rtg. Bad Gandersheim ein. Hier gab der Bad Gandersheimer dem nun vorausfahrenden Kraftfahrzeugführer durch Gestik und Lichtsignal zu verstehen, dass der Überholvorgang einen gefährlichen Verlauf hatte. Daraufhin zeigte der Fahrer des Audis durch das geöffnete Seitenfenster der Fahrerseite dem nachfolgenden Bad Gandersheimer den ausgestreckten Mittelfinger. Gegen den Fahrer des Mindener Audis wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt.

