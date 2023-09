Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannte beschädigen Silage-Ballen

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Verlängerung Helleweg, Sonntag, 24.09.23, 18.30 Uhr - Montag, 25.09.23, 19.30 Uhr

KALEFELD (schw) - In dem Tatzeitraum von Sonntag, 24.09.23, 18.30 Uhr bis Montag, 25.09.23, 19.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere, in der Gemarkung Kalefeld, im Bereich der Verlängerung Helleweg, abgelegte Silage-Ballen. Der oder die Täter beschädigten durch aufschlitzen 24 Silage-Ballen, die durch den 49-jährigen Geschädigten im Rahmen seiner landwirtschaftlichen Tätigkeiten dort abgelegt wurden. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 360,- EUR Zeugen, die Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell