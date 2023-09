POL-NOM: Betriebserlaubnis bei Pkw erloschen

Uslar (ots) - USLAR, (go), WIESENSTRASSE, (PARKPLATZ TANKSTELLE) Dienstag, der 26.09.2023, 17:30 Uhr. Ein bisher unbekannter Täter entwendet das Handy einer 55 jährigen aus Wesertal. Das Handy befand sich in der Handtasche der Geschädigten, welche auf dem Beifahrersitz ihres PKW lag. Die Fensterscheibe war geöffnet. Der Wert des Telefons betrug ca. 400 Euro. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen ...

mehr