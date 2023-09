POL-NOM: Unerlaubte Abfallbeseitigung

Uslar (ots) - USLAR, (go), ALLEESTRASSE/PARKPLATZ AM EICHOLZ, zwischen Freitag, dem 22.09.2023, 14:00 Uhr und Montag, dem 25.09.2023, 07:30 Uhr. Bisher unbekannte Täter entwendeten vier Außenbeleuchtungselemente eines Radladers. Diese haben einen Wert von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

