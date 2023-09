POL-NOM: Diebstahl

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Kreisverkehr Bundesstraße 446 / Abfahrt Bundesautobahn 7, Montag, 25.09.2023, 16.35 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Pkw übersehen. Am Montag gegen 16.35 Uhr kam es in einem Kreisverkehr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 54-jähriger Berliner befuhr mit einem Pkw BMW die Ausfahrt der A7 (AS Nörten-Hardenberg) aus Kassel kommend in Richtung Kreisverkehr der Bundesstraße 446. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er ...

mehr