POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Polizeistreife stellt betrunkenen Kraftfahrzeugführer

Mönsheim (ots) - Auf frischer Tat ertappt hat ein Bewohner am Freitagmittag zwei Einbrecher in Mönsheim. Den noch unbekannten Eindringlingen gelang die Flucht. Die Einbrecher hatten sich gegen 12 Uhr über eine Türe gewaltsam Zutritt in das nördlich der Sportanlage in Appenberg befindliche Wohnhaus verschafft, als ein Bewohner des Anwesens nach Hause kam und die ...

mehr