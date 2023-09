POL-NOM: Grober Unfug

Uslar (ots) - USLAR, (go), KURT-ZIMMERMANN-STRASSE, (GYMNASIUM) Montag, der 25.09.2023, 20:15 Uhr. Eine bisher unbekannte Person warf Gegenstände an den Haupteingang der Schule und entfernte sich anschließend mit einem Motorrad. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch unklar. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

