Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Körperverletzung im Lebensmittelgeschäft

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Marienstraße, Dienstag, 26.09.23, 19.50 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Dienstag, 26.09.23, gegen 19.50 Uhr gerieten eine Person aus Winsen, zwei Bad Gandersheimer, sowie ein Einbecker in einem Lebensmittelgeschäft an der Marienstraße in Bad Gandersheim in Streit, der in einer handgreiflichen Auseinandersetzung endete. Vorausgegangen war ein anhängiges Ermittlungsverfahren gegen einen Angehörigen einer der Beteiligten Streitparteien. Als der in Winsen wohnende 30-jährige von dem 18-jährigen Bad Gandersheimer offensichtlich verbal provoziert wurde, stieß der Winsener den Bad Gandersheimer vor die Brust. Dieser wiederum schlug dem Bad Gandersheimer in das Gesicht. Beide streitende Parteien konnten zunächst durch umherstehende Personen getrennt werden, gerieten in der Folge jedoch wieder aneinander und verletzten sich durch einfache körperliche Gewalt gegenseitig. In die Handgreiflichkeiten waren ebenfalls zwei Begleitpersonen der streitenden Parteien aktiv beteiligt, so dass in der Folge gegen vier Tatverdächtige Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell