LPI-GTH: Vermehrt Sachbeschädigungen- Zeugensuche

Eisenach (ots) - Eine bislang unbekannte männliche Person drang gestern zwischen 16.00 Uhr und 18.30 Uhr in eine Wohnung in der Stregdaer Allee ein. Offenbar gelangte der Täter über ein offenes Fenster in das Gebäudeinnere und entwendete anschließend unter anderem Medikamente. Der männliche Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: 180 cm groß, circa 30-35 Jahre alt, auffällig rotblonde kurze Haare sowie einen ...

