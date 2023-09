Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fahrerin eines Kleinkraftrades bei Unfall schwer verletzt

Hehlen (ots)

Am Dienstag (26.09.2023), kam es gegen 12:45 Uhr auf der Kreisstraße 8 zwischen Daspe und Heyen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr eine 17-jährige Frau aus der Samtgemeinde Bodenwerder-Polle mit ihrem Zweirad einen land- und forstwirtschaftlichen Weg. Am Ende des Weges bog sie nach links auf die Kreisstraße 8 ab. Dabei übersah sie eine 55-jährige Frau aus Bodenwerder, welche mit ihrem Pkw aus Richtung Heyen in Richtung Daspe unterwegs war. Als die Kraftradfahrerin bremste, kam sie zu Fall und stieß mit dem Pkw der 55-Jährigen zusammen. Die 17-Jährige Kraftradfahrerin wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

