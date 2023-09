Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugenaufruf zu einer Straßenverkehrsgefährdung

Holzminden (ots)

Am Dienstag (26.09.2023), gegen 15.10 Uhr, wurde der Polizei Holzminden ein roter Pkw gemeldet, welcher im Bereich der Sollingstraße in Richtung stadteinwärts durch seine sehr langsame Fahrweise und das Fahren in den Gegenverkehr auffällig wurde. Die Fahrzeughalterin aus einem Holzmindener Ortsteil konnte von der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung in der Rumohrtalstraße fahrend angetroffen werden. Nach Zeugenangaben mussten diverse Fahrzeugführerinnen und - führer mit ihren Pkw ausweichen oder sogar anhalten, um Verkehrsunfälle zu vermeiden. Glücklicherweise ist es es zu keinem Personenschaden gekommen. Der Fahrzeugführerin wurde die Weiterfahrt bis auf Weiteres untersagt, ihr Führerschein wurde zunächst sichergestellt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Holzminden unter 05531-958-0 oder per Mail an poststelle@pk-holzminden.polizei.niedersachsen.de in Verbindung zu setzen.

