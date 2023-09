Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Gesundheitszentrum - Polizei sucht Zeugen

Bad Pyrmont (ots)

In der Nacht von Donnerstag (21.09.2023), gegen 21:30 Uhr, auf Freitag (22.09.2023), gegen 04:30 Uhr, kam es in einem Gesundheitszentrum in der Bombergallee in Bad Pyrmont zu einem Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam über mehrere Fenster Zutritt zu verschiedenen Räumlichkeiten. Innerhalb des Gebäudes wurden mehrere Bereiche aufgesucht und durchwühlt. Dabei erlangte der unbekannte Täter Bargeld i.H. eines niedrigen vierstelligen Betrages.

Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

