POL-HM: Täter bricht in leerstehendes Gebäude ein - Polizei sucht Zeugen

Holzminden (ots) - Am Dienstag (26.09.2023), gegen 15.10 Uhr, wurde der Polizei Holzminden ein roter Pkw gemeldet, welcher im Bereich der Sollingstraße in Richtung stadteinwärts durch seine sehr langsame Fahrweise und das Fahren in den Gegenverkehr auffällig wurde. Die Fahrzeughalterin aus einem Holzmindener Ortsteil konnte von der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung in der Rumohrtalstraße fahrend angetroffen ...

