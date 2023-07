Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Kleintransporter in Vollbrand

Langenfeld (ots)

Gegen 11:02 Uhr wurde die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Langenfeld zu einem PKW Brand auf die BAB 542 alarmiert. Mehrere Anrufer meldeten, dass im Bereich der Ausfahrt Reusrath ein PKW brennen würde. Eine dichte Rauchwolke würde über die Fahrbahnen ziehen.

Als die Rettungskräfte an der Einsatzstelle eintrafen, erblickte sie einen Mercedes Kleintransporter, der in Vollbrand auf dem Seitenstreifen stand. Darüber hinaus hatte das Feuer auf den angrenzenden Grünstreifen der Autobahn übergegriffen. Umgehend wurde eine Alarmstufenerhöhung ausgerufen und freiwillige Einsatzkräfte an die Einsatzstelle entsandt. Währenddessen wurde mit der Brandbekämpfung begonnen. Mithilfe von zwei C-Schläuchen bekämpften die Beamten unter schwerem Atemschutz den Brand. Auslaufende Betriebsstoffe erschwerten es den Feuerwehrkräften, einen schnellen Löscherfolg zu erzielen. Daher wurde dem Löschwasser zügig Schaummittel beigemengt. Die unmittelbar eintreffende Freiwillige Feuerwehr unterstützte die Löschmaßnahmen mit einem C-Rohr. Insgesamt waren 2 C-Rohre und ein Schaumrohr im Einsatz. Gegen 12 Uhr konnte das Feuer erfolgreich bekämpft werden. Die Nachlöscharbeiten zogen sich jedoch noch hin. Da durch die Löschmaßnahmen Kraftstoff und Löschwasser in die Kanalisation eingedrungen war, wurde zusätzlich die untere Wasserbehörde an die Einsatzstelle beordert. Eine Überprüfung des angrenzenden Regenrückhaltebeckens ergab keine nennenswerte Kontamination.

Gegen 13:10 Uhr war der Einsatz für die insgesamt 11 Fahrzeuge der Feuerwehr Langenfeld beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell