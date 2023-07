Feuerwehr Langenfeld

FW-Langenfeld: Verkehrsunfall eingeklemmt 2 Schwerverletzte

Langenfeld (ots)

Bei einem Unfall auf der Kreuzung Wilhelmstraße / Ecke Karlstraße wurden am Freitag, dem 07.07.2023 drei Personen zum Teil schwer verletzt. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten im Bereich der Kreuzung zwei Pkw. Eines der Kraftfahrzeuge kam dabei so unglücklich von der Straße ab, dass es zwischen einer Ampel und einer Hauswand stecken blieb. Aufgrund der Meldung Person eingeklemmt rückte die Feuerwehr Langenfeld an die nahe gelegene Einsatzstelle aus. Dort angetroffen war schnell ersichtlich, dass die beiden Fahrer der Fahrzeuge eigenständig ihre Gefährte verlassen konnten. Die 82-jährige Beifahrerin war jedoch im Pkw eingeschlossen. Der Rettungsdienst versorgte die verletzten Fahrzeugführer und stellte fest, dass einer dieser, ein ebenfalls 82-jähriger Mann, schwerer verletzt war als es anfänglich aussah. Um an die Beifahrerin heranzukommen, musste eine Zugangsöffnung geschaffen werden. Die technische Rettung wurde vorbereitet. Unter anderem wurden hydraulische Rettungsgeräte in Stellung gebracht.

Eine medizinische und fachliche Begutachtung der Situation ergab, dass die Patientin gar nicht im Wrack eingeklemmt war, lediglich die Türen konnten aufgrund der Fahrzeugposition nicht geöffnet werden. Daher entschied man sich den Wagen mit der Seilwinde des Rüstwagen vorsichtig aus der Lücke herauszuziehen, um dann die schwer verletzte Person schonend zu retten.

Die beiden schwer verletzten 82-Jährigen wurden im Anschluss in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 6 Fahrzeugen an der Einsatzstelle. Um 17:28 Uhr konnte der Einsatz für beendet erklärt werden.

