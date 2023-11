Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Arztpraxis - Ei an Kopf geworfen - Zeugen gesucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Arztpraxis

Bad Hersfeld. Ein Unbekannter betrat am Dienstagvormittag (31.10.) eine Arztpraxis in der Straße "Hanfsack" und entwendete eine geringe Menge Scheingeld. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betrat der Mann die Räumlichkeiten gegen 9.15 Uhr und entnahm aus einer Schublade der Rezeption das Geld. Als eine Mitarbeiterin auf den Täter aufmerksam wurde und ihn ansprach, flüchtete dieser fußläufig in Richtung Kettengasse. Er kann als circa 50 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, mit Drei-Tage-Bart und einer Narbe beziehungsweise einem Leberfleck im Gesicht beschrieben werden. Zur Tatzeit soll er eine schwarze Kopfbedeckung und eine dunkelblaue Jacke getragen haben. Außerdem habe der Mann deutsch mit einem ausländischen Akzent gesprochen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Ei an Kopf geworfen - Zeugen gesucht

Bebra. Am Dienstagabend (31.10.), gegen 18.30 Uhr, warfen zwei bislang Unbekannte einem 65-jährigen Mann aus Bebra ein Ei an den Kopf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war der Bebraer fußläufig in der Hersfelder Straße in Höhe der Hausnummer 20 unterwegs, als zwei junge Männer auf E-Scootern an ihm vorbeifuhren. Dabei schlug einer der Rollerfahrer dem 65-Jährigen ein Ei gegen den Kopf. In der Folge stürzte der Mann aus Bebra zu Boden und verletzte sich leicht. Die beiden Täter flüchteten anschließend auf ihren Zweirädern in Richtung der Innenstadt. Sie können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- männlich - circa 15 bis 18 Jahre alt - etwa 1,75 bis 1,70 Meter groß - dunkle Haare mit Mittelscheitel - Oberlippenbart - dunkle Kleidung

Täter 2:

- männlich - circa 15 bis 18 Jahre alt - etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß - dunkle, lockige Haare - graue Jacke - schwarze Jogginghose der Marke Adidas - karierter Rucksack

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

