Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Sohn vertreibt Räuber

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Ammeloe;

Tatzeit: 21.10.2023, 12.40 Uhr;

Ein Rettungswagen brachte zwei Opfer eines versuchten Raubüberfalls am Samstagmittag in ein Krankenhaus. Zuvor hatten zwei Personen in Vreden-Ammeloe gegen 12.40 Uhr an der Haustür der Senioren geklingelt. Die Täter gaben vor, ein Paket ausliefern zu wollen. Als der Geschädigte die Tür öffnete, drängten die maskierten Unbekannten ihn und seine Frau in den Hausflur. Dabei sprühten sie Reizstoff auf die Überfallenen, die wiederum um Hilfe schrien. Der Sohn eilte zur Hilfe und vertrieb die Räuber, die eine Machete, Klebeband sowie einen Feuerlöscher bei sich hatten.

Derzeit liegen folgende Beschreibungen der akzentfrei deutschsprechenden Täter vor:

1. Täter:

1,90 Meter groß, dunkles, längeres Haar, vermummt, Handschuhe

2. Täter:

1,75 Meter groß, gelbe Warnweste, mit Machete bewaffnet, Handschuhe

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 in Borken: Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell