Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Gegenverkehr übersehen

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bundesstraße 70 / Raesfelder Straße;

Unfallzeit: 23.10.2023, 07.45 Uhr;

Einen entgegenkommenden Wagen übersehen hat eine 45 Jahre alte Autofahrerin am Montagmorgen. Die Bocholterin wollte von der Bundesstraße 70 nach links in die Raesfelder Straße abbiegen. Dabei kam es gegen 07.45 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 47-jährigen Raesfelderin, in dessen Folge sich die neunjährige Mitfahrerin der Abbiegenden leicht verletzte. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrtauglich, sodass Abschlepper anrückten. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell