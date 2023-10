POL-BOR: Vreden - Krankenfahrstuhl gestohlen

Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Gildehauser Damm; Unfallzeit: 20.10.23, ca. 20.00 Uhr; Die Einmündung "An der Eßseite" verfehlte am Freitagabend ein 59 Jahre alter Autofahrer aus Gronau um ca. 20 m, so dass er in den Straßengraben des Gildehauser Damms fuhr. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss, so dass die Polizeibeamten ein Strafverfahren einleiteten ...

