Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Pedelec und Werkzeuge entwendet

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Beethovenstraße;

Tatzeit: zwischen 19.10.23, 19.00 Uhr, und 20.10.23, 09.00 Uhr;

Ein Pedelec der Marke Haibike und mehrere Elektrowerkzeuge der Marke Stihl und Bosch entwendeten noch unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag aus einer Garage an der Beethovenstraße. Der oder die Täter hatten den im Gartenbereich verstecken Garagenschlüssel gefunden und konnten so in die Garage gelangen. Sie hatten noch ein weiteres Fahrrad und einen Stihl-Akku entwendet, diese Gegenstände aber in der Nähe zurückgelassen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell